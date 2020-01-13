شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط جديد في سعر الدولار محليًا.. ومصادر توضح السبب (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هبط سعرالدولارالأمريكى بالبنوك والصرافات، الاثنين، ليصل إلى نحو 15.84 جنيه للشراء، و15.97 جنيه للبيع حسب البنك المركزي المصري، فيما بلغ في البنك الأهلى المصرى – أكبربنك حكومي في السوق- 15.88 جنيه للشراء، و15.98 جنيه للبيع.

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وفي البنك التجارى الدولي، بلغ سعرالعملة الأمريكية، عقب إقفال التعاملات، اليوم، 15.86 جنيه للشراء، 15.96 جنيه للبيع. في المقابل ظل سعرالدولارمرتفعا نسبيا في عدة بنوك منها العقارى المصرى العربى، كريدى أجريكول – مصر، عند 15.91 جنيه للشراء، 16.01 جنيه للبيع.

وربطت مصادرمصرفية مطلعة بين هبوط الدولارمحليا، وانعقاد لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى، الخميس المقبل، لبحث مصير أسعارالفائدة على الودائع والقروض، عقب إعادة تشكيل اللجنة، بقرارمجلس إدارة البنك الجديد.

وأرجعت المصادرهبوط الدولار إلى ضخ استثمارات جديدة من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية – أذون وسندات الخزانة، وسط توقعات بالإبقاء على الفائدة دون تغيير، الخميس المقبل.