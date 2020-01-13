شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية لـ«النواب»: لدينا خطة لقيام «القابضة للقطن والغزل» من عثرتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تسعى لتنفيذ خطة لقيام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج من عثرتها والاعتماد على نفسها من خلال تقدمها بمشروع قانون بشأن «الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستى SERY السويسرية وSACE الإيطالية فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه مع الشركات الاجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج».

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة على عبدالعال، اليوم الاثنين، التي تناقش مشروع القانون، الذي شهد انتقادا من بعض النواب تخوفا من عدم إمكانية الشركات الاستفادة من القرض الذي يتيحه مشروع القانون بواقع 540 مليون دولار وإعادة هيكلتها.

وقال «معيط» إن الشركة القابضة مملوكة للدولة بالكامل، ولما تعثرت الشركة، قامت الخزانة العامة للدولة بدفع مرتبات العاملين بواقع مليار ونصف مليون سنويا باعتبارهم موظفين في الدولة، وإن قيمة القرض هي إجمالى ما تدفعه الدولة مرتبات في 6 سنوات للشركة.

وأشار «معيط» إلى أن الهدف من الخطة المطروحة قيام الشركة القابضة من عثرتها لما لها من أهمية اقتصادية وتحتاج إلى الاستدامة المالية لتخرج من «حمل الدولة»، موضحًا أن وزارة المالية تقوم طبقا لمشروع القانون بضمان توفير خطوط الإنتاج على أحدث تكنولوجيا بناءً على طلب الجهة الممولة التي طالبت بضمانة من جهة سيادية ممثلة في وزارة المالية وليس الشركة، وتابع «نفس الشىء قمنا به في القابضة للكهرباء والبترول، ونحن أمام خيارين إما أن نصلح أو نخصخص».