شكرا لقرائتكم خبر عن حبس عصابة سرقة مخازن الخردة بقليوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة مركز قليوب حبس 5 عاطلين كوَّنوا فيما بينهم عصابة لسرقة مخازن الخردة والمتاجر الشعبية ليلا عن طريق قص الأقفال، كما قررت النيابة حبس 3 من عملاءهم لقيامهم بتصريف المسروقات وشراؤها من المتهمين على أنها خردة.

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اعترف المتهمين الخمسة بارتكاب وقائع السرقات مستخدمين مقص حديدي لقص الأقفال، وقالوا إنهم ارتكبوا واقعتين سرقة مخزني خردة في قليوب بنفس أسلوب قص القفل، وأرشدوا عن مخزن يقومون بتخزين المسروقات به، كما أرشدوا عن 3 من أصحاب مخازن الخردة قاموا بشراء المسروقات منهم، وتم ضبطهم واعترفوا بقيامهم بشراء المسروقات منهم، وأمرت النيابة بحبسهم جميعًا. كانت البلاغات تعددت أمام اللواء هشام سليم، مدير المباحث، من العديد من أصحاب المحلات والمتاجر بسرقتها ليلا عن طريق قص الأقفال والأبواب.

تم تشكيل فريق بحث قادة العقيد أحمد الخولي، رئيس فرع البحث الجنائي، وفي أحد الأكمنة، ألقي القبض على المتهمين، وهم كلا من «م. ا. س»، 20 سنة، و«ج. ى. س»، 24 سنة، و«ا. م .ر» 19 سنة، و«م. خ. ز»، 18 سنة، و«م. ص. ع»، 20 سنة، واعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابيًا، فيما بينهم تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المتاجر بأسلوب قص الأقفال، وضبط بحوزتهم مقص حديدي كبير الحجم، واعترفوا بارتكابهم السرقات، وأرشدوا عن المسروقات لدى عملاءهم وهم «ج. م. ع»، 30 سنة، صاحب مخزن خردة، و«ع. م. م»، 35 سنة، صاحب مخزن خردة، و«ي. ر. ع»، 28 سنة، صاحب مخزن خردة.

وباستهدافهم أمكن ضبطهم وأرشدوا عن المسروقات المستولى عليها وبمواجهتهم أقروا بصحة إعترافات المتهمين. وباستدعاء المجني عليهما تعرفوا على المسروقات.