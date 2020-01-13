شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب أمام «النواب»: نهدف إلى بناء منظومة رياضية تليق بتاريخ مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب وزيرالشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، اليوم الاثنين، عن أمله في بناء منظومة رياضية جيدة في مصر، لأنها تستحق ذلك لكونها تمتلك العديد من الإمكانيات التي تساعد على النهوض بالرياضة والمشاركة في الرياضة العالمية، مؤكدا أن هدفه الأساسي والرئيسي هو بناء منظومة تليق بتاريخ مصر الرياضي.

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جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة ومن بينها طلب الإحاطة المقدم من النائب عاصم مرشد بشأن مخالفات قانون الرياضة.

وقال صبحي، خلال رده على طلب الإحاطة، إنه سيقوم بالتنسيق لعقد اجتماع تحت رعايته بين أعضاء اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء الجمعية العمومية للأندية في القريب العاجل؛ لبحث كافة السبل من أجل النهوض بمنظومة الرياضة في مصر.

وأشار إلى أن اللجنة الخماسية تم تعيينها من قبل الاتحاد الدولي لتيسير أعمال المنظومة الرياضية في مصر لمدة عام، مشددا على ضرورة وضع استراتيجية للمنظومة الرياضية خلال الفترة المقبلة وخصوصا تنظيم الانتخابات، مبينا أن أعضاء هذه اللجنة غير مخول لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة كمرشحين كونهم معينيين من قبل الاتحاد الدولي.