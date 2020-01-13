شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يتفقد الـ30 مليون بيضة ويكلف بالتوسع في المشروع وإصلاح المعدات المعطلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، مشروع الـ30 مليون بيضة في مدينة الخانكة، حيث استمع إلى شرح من المدير الإداري عن مهام المشروع في حضور مدير الطب البيطري، ووكيل وزارة الزراعة، ورئيس مدينة الخانكة وأعضاء مجلس إدارة المشروع ومديري إدارات المالية والتفتيش المالي والإداري والمتابعة الميداني، وذلك ضمن جولاته الميدانية المفاجئة بمدينتي الخانكة وقليوب للوقوف على الخدمات واستطلاع مشاكل المواطنين وتحديد مواطن الخلل والقصور التي تعرقل سير العمل، والبدء في التعامل مع المشكلة ميدانيا بحضور المسئولين عنها.

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ويتكون المشروع من مصنعين للأعلاف والذي يصل طاقة كل منهما 5 آلاف طن، حيث ينتج 130 طنا في الشهر وعنبرين لتربية الدواجن ينتج كل منهما 25 ألف كتكوت، و6 عنابر للبيض ينتج كل منها 22.5 ألف بيضة، كما تفقد 2 محطة لإنتاج البيض وقام بمراجعة دفاتر الإنتاج والنافق للعنبرين.

وخلال تفقد المحافظ المشروع، استاء من الإهمال الذي لاحظه خصوصًا بالمبنى الإداري، ووجه بتجميع المخلفات وعرضها على مجلس الإدارة وبيعها بالطرق القانونية للاستفادة منها، وأيضًا إصلاح السيارات والمعدات المعطلة، كما أمر بإعادة عمل استراتيجية لتشغيل المشروع تتضمن استغلال المساحة بالكامل والتي تقرب من 50 فدانا لمضاعفة الإنتاج وزيادة الدخل المالي للمشروع.

وأشرف المحافظ خلال الجولة، اليوم الإثنين، على حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على مركز ومدينة قليوب وطالب رئيس المدينة باستمرار الحملات لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي ومخالفات البناء بالتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأمنية من خلال المتابعة الميدانية الدورية لرصد هذه الحالات وإزالتها في المهد للقضاء نهائيًا على هذه الظاهرة، مشيرًا إلى ضرورة محاربة الفساد وردع المخالفين والحفاظ على حقوق الدولة وصون أرواح مواطنيها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

محافظ القليوبية يتفقد مشروع الـ٣٠ مليون بيضة

محافظ القليوبية يتفقد مشروع الـ٣٠ مليون بيضة

محافظ القليوبية يتفقد مشروع الـ٣٠ مليون بيضة

محافظ القليوبية يتفقد مشروع الـ٣٠ مليون بيضة

محافظ القليوبية يتفقد مشروع الـ٣٠ مليون بيضة