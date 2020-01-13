شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار التصالح في مخالفات البناء بـ«أوسيم» في الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محافظة الجيزة، القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وفقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، وذلك بنطاق مركز ومدينة أوسيم للأغراض التجارية والإدارية والسكنية والخدمية والصناعى، في حاله وجود أنشطة صناعية وذلك وفقاً لما حددتة اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح للتصالح.

وأصدر المحافظ قراراً بالقيم السعرية لمناطق مركز ومدينة أوسيم والوحدة المحلية برطس والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية بالكوم الاحمر والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية بالبراجيل والقرى التابعة لها والوحدة المحلية ببشتيل، وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 مترا وبعرض من 9 إلى 12 متر وبعرض من 6 إلى 9 أمتار وبعرض أقل من 6 م.

وجاءت أقل قيمة في سعر المتر للتصالح السكنى 55 جنيها، وأعلى قيمة للتصالح في المتر السكني 150 جنيها، كما جاءت أقل قيمة في سعر المتر التصالح الإداري 80 جنيها، وأعلى قيمة للتصالح في المتر الإداري 190 جنيها، و115 للمتر التجاري في أقل قيمة، و300 لأعلى قيمة، و70 جنيه للمتر الخدمى كأقل قيمة، وأعلى قيمة 180 جنيه للمتر الخدمي.