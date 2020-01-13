شكرا لقرائتكم خبر عن «بي بي سي» تختار مصر واجهة السياحة الأولى لعام 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختارت هئية الاذاعة البريطانية «بي بي سي»، مصر لتصبح واجهة السياحة الأولى لعام 2020، وقد أشارت في تقرير لها إلى أن مصر هي الأمثل للزيارة هذا العام، خاصة مع أقتراب أفتتاح المتحف المصري الكبير.

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وتصدر تقريرها عنوان لماذا عام 2020 هو الأفضل لزيارة مصر؟، موضحة الأحداث التي طرأت على السياحة المصرية منذ اندلاع ثورة 25 يناير 2011 ، مؤكدة أن المتحف المصري الكبير يعد فرصة لاستعادة مصر مكانتها السياحية بين دول العالم .

وفى غضون ذلك أعبرت لورينك كلارك لبي بي سي، وهى كاتبة أمريكية تعيش في مصر منذ عام 2010 بأن مصر تنبض حيوية، وأكدت قائلة:«تستطيع ان تشعر في مصر بالعصور القديمة، ومن الرائع ان مصر تمكنت من الحفاظ على هذه الكيانات المختلفة». واختتمت حديثها قائلة:«هذا هو سحر القاهرة وعجبها».

وأشادت «بي بي سي» بمجهودات الحكومة المصرية، مشيرة إلى مشروع العاصمة الادراية الجديدة ووصفته خلال التقرير«اعادة بناء العاصمة على بعد 45 كم شرق القاهرة في منطقة تتضمن الخطة إنشاء مدينة ذكية مع مدفوعات النقل غير النقدي وحدائق وفيرة ومساحات خضراء تغطي 700 كيلومتر مربع في نهاية المطاف». وعلى صعيد أخر أعربت البي بي سي على مدى التقرير عن جمال وجهة مصر السياحية المتميزة.