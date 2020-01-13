شكرا لقرائتكم خبر عن اتهمت طالبًا بالتحرش بها.. رئيس جامعة أسوان يوقف «معيدة» 3 أشهر (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إيقاف معيدة بكلية التربية الرياضية بالجامعة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وإحالتها إلى مجلس تأديب لعدم امتثالها للتحقيق داخل الجامعة لسؤالها في واقعة اتهامها لطالب بالتحرش بها داخل لجنة الامتحان، وتقدمها ببلاغ في قسم شرطة أسوان تتهم فيه الطالب بالتحرش بها.

كانت «خ. أ. ع»، مدرس مساعد بالكلية، اتهمت «م .م» طالب بالفرقة الثانية بكلية التربية الرياضية بالتحرش بها، ولمس أجزاء حساسة من جسدها، أثناء أداء الطالب للامتحان داخل لجنة 6، وتم القبض على الطالب وإحالته إلى النيابة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيق والتجديد له 15 يوما.

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من ناحية أخرى، روى والد الطالب، لـ«المصري اليوم»، رواية مخالفة لما جاء بالبلاغ، حيث قال إن نجله طلب من المعيدة منحه بعض الوقت لإتمام إجابته قبل دقائق من انتهاء وقت الامتحان للإجابة على سؤال، وقامت بسحب ورقة الإجابة، وحدثت مشادة بينهما، وقالت له: «اطلع بره يا حيوان».

وتضمنت مذكرة لجنة التحقيق المعروضة على الدكتور أحمد غلاب، رئيس الجامعة، أن أسباب الإحالة لمجلس التأديب والإيقاف عن العمل جاء لعدة أسباب، أنه تم إبلاغ عميد كلية تربية رياضية باستدعاء الشاكية للحضور يوم 5 يناير الجاري ولكنها لم تحضر بدون أي عذر أو اعتذار، كما انتقلت اللجنة لمقر الكلية وعلمت أنها غادرت الكلية، وتم استدعائها لجلسة 11 يناير الجاري ولم تحضر وبالسؤال عنها اتضح انها غير موجودة بأسوان وقدمت إجازة مرضية، وبمحاولة استدعائها للحضور، اليوم الاثنين، لم يتم التوصل إليها لإغلاقها هاتفها المحمول، وتجاهلت الشاكية، الجامعة ولم تراعي الإجراءات القانونية وحررت المحضر الشرطي رقم 19 لسنة 2020 إداري قسم أول أسوان، وتم قيده 94 كلي أسوان.

وأضافت المذكرة: «أنه لما كانت الاستدعاءات المتكررة وعدم حضور الشاكية لأكثر من مرة وعدم إبداء أي اعتذار أو أعذار لعدم الحضور، كما أن هناك عدم جدية من قبل الشاكية لاستكمال الإجراءات لمدة تجاوزت 12 يوما مما يدل على عدم مراعاة القيم والتقاليد الجامعية تمت التوصية بما جاء من التحويل لمجلس التأديب والإيقاف عن العمل 3 أشهر» .