شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة 14 متهمًا بـ«حادث محطة مصر» إلى الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وإنصراف عمال وملاحظي المناورة لجلسة 15 يناير الجاري لسماع مرافعة دفاع المتهم السابع. عقدت الجلسة برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغي وعضوية المستشارين محمد عزت وسالم عبدالعليم وأمانة سر أحمد رضا.

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