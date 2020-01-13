شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار» و«صبحي» يعلنان استضافة مصر بطولة العالم للجامعات للاسكواش واليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العالي، إن الجامعة ليست مكان للتعليم فقط، وإنما مكان يتشكل فيه وجدان وشخصية الإنسان، مشيراً إلى أن هناك توجيهات رئاسية بالعمل والاهتمام ببناء الإنسان.

وأضاف عبدالغفار، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن حصول مصر على حق تنظيم بطولة العالم للجامعات للاسكواش ٢٠٢٢ وبطولة العالم لكرة اليد ٢٠٢٤، الاثنين، بمقر الوزارة: «عندما عرض على من الاتحاد الرياضي للجامعات استضافة بطولات العالم في كرة اليد والاسكواش، كان ردي أنا مبحبش الفشل، ولو هنتقدم للاستضافة لازم يكون في ملف يليق باسم مصر ولن أقبل في جميع الأحوال أن يحصل الملف المصري على صفر، وعلى الجميع العمل من الآن لتجهيز الملف اللائق الذي ستقدمه للمجتمع الدولي باسم مصر».

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وتابع الوزير: «وضعنا رؤية بمخاطبة المجتمع الدولي لاستضافة البطولات الكبيرة، في فترة زمنية بسيطة وتم عرضها على مجلس الإدارة في ظل وجود خبرات موجودة بالاتحاد الرياضي للجامعات»، مشيراً إلى أنه «لدينا حلم بأن يكون لدينا 40 لعبة في كل جامعة، ليصبح لكل طالب فرصة في ممارسة الرياضة، وأن الإعلام عليه دور كبير في معرفة الجمهور بالرياضة في الجامعات».

مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التربية والتعليم العالي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

من جانبه، قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن مصر تستطيع استضافة عدد كبير من البطولات الرياضية والتي تحظى بدعم من القيادة السياسية، ورئيس مجلس الوزراء، موضحا أن مصر تعيش طفرة في المسابقات الرياضية من خلال حفلات التنظيم المبهرة، والميداليات التي تحصل عليها في جميع المجالات الرياضية.

وطالب صبحي، وسائل الإعلام بمساندة الرياضة الجامعية، خاصة مع استضافة مصر من خلال وزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة للبطولات الدولية، مثل بطولة العالم لليد 2021، وهو الأمر الذي يؤكد قدرة الدولة المصرية، مؤكدا على الاستعدادات الكاملة لتنظيم البطولات، مشير إلى أنه «لدينا صالات مجهزة سواء في العاصمة الإدارية وفي برج العرب ومدينة 6 أكتوبر ومجمع الصالات في استاد القاهرة، والتي ستسقبل بطولة العالم للجامعات لبطولة اليد».