شكرا لقرائتكم خبر عن "الجيش المصرى قادر".. رواد تويتر يعبرون عن ثقتهم فى القوات المسلحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصنف الجيش المصرى، بأنه ضمن أقوى الجيوش فى العالم، ويتميز بقدرات تسليحية ضخمة وحديثة، وذلك فى سعيه الدائم لحماية الحدود المصرية، والأمن القومى، ومقدرات الدولة، وفى هذا الإطار أعرب رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر، عن ثقتهم ودعمهم للقوات المسلحة المصرية فى حماية الأمن القومى المصرى، فى ظل الفوضى التى عمت منطقة الشرق الأوسط الأخيرة، ودشن رواد تويتر، هاشتاج "الجيش المصرى قادر"، وتصدر الهاشتاج ترند مصر ودخل قائمة الأكثر تداولا اليوم الاثنين.



ترند مصر

وغرد أحد المدونين عبر الهاشتاج :" الجيش المصرى قادر، ولكل اعدائه قاهر والعمر بيه نتفاخر"، وغرد آخر :"أما يبقى عندك تسليح بالمستوى ده لازم تتأكد أن الجيش المصري قادر على أي مواجهة"، وغرد آخر :" الجيش المصري أسود قرب وأنت تشوف ثقتي المطلقة في الجيش المصري البطل والرئيس الشجاع قاهر الخرفان".



التدوينات



التغريدات

وواصل رواد تويتر التغريد للتعبير عن دعمهم وثقتهم فى القوات المسلحة، فقال مدون :" ڤيديو جديد للمناوره"قادر ٢٠٢٠" وحوش فى البر والبحر والجو.. تحيا مصر"، وقال آخر :" حينما تحين اللحظه التي يترقبونها تراهم يتسابقون لتنفيذ مهامهم بكل تفاني واخلاص هو ده جيشنا العظيم المناورة قادر 2020"، وقال مدون :" الجيش المصري خير أجناد الأرض".

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الجيش المصرى قادر



الجيش المصرى



هاشتاج الجيش المصرى قادر

وتنفذ القوات المسلحة قريبا المرحلة النهائية من المناورة (قادر 2020)، حيث شاركت تشكيلات ووحدات القوات المسلحة من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوى بالإضافة إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات فى تنفيذ عددا من الأنشطة التدريبية تتضمن عمليات الفتح الاستراتيجى للقوات على كافة الاتجاهات الإستراتيجية للدولة وعلى ساحلى البحرين الأحمر والمتوسط .

ومن المقرر تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة من القوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوى والقوات البرية، بما يثبت قدرة القوات المسلحة على تأمين المصالح القومية للدولة والتعامل مع كافة العدائيات على كافة الإتجاهات الإستراتيجية فى توقيت متزامن .

وتعد المناورة (قادر 2020) تأكيداًعلى قوة وجاهزية القوات المسلحة لحماية مقدرات وثروات الوطن ، حيث شهدت القدرات القتالية للقوات المسلحة تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية.