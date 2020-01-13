شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطنى الليبى: باقون فى جميع المواقع بطرابلس ولم ولن ننسحب للوراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجيش الوطنى الليبى، أن القوات الخاصة به باقية فى جميع المواقع الخاصة بها فى العاصمة طرابلس ولم ولن ينسحب خطوة واحدة للوراء، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة "سكاى نيوز عربية"، وكان مراسل قناة "سكاى نيوز عربية" فى موسكو، قد انطلاق جلسة المحادثات التمهيدية بشأن ليبيا، بحضور قائد الجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر، وفايز السراج رئيس حكومة الوفاق.

ووصل قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر اليوم الاثنين إلى العاصمة الروسية موسكو، لبحث حل الأزمة الليبية، ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن مصدر ليبى لم تسمه، قوله "إن المشير خليفة حفتر وصل بالفعل إلى موسكو"، مشيرا إلى أن رئيس حكومة الوفاق الوطنى فايز السراج سيصل إلى العاصمة الروسية اليوم أيضاً".

وأعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي حميد الصافي فى وقت سابق، أن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح سيتوجه إلى موسكو لبحث مبادرة وقف إطلاق النار في بلاده، وقال الصافي، في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك"، "إن عقيلة صالح سيتوجه اليوم إلى العاصمة الروسية في زيارة رسمية لمدة يومين لبحث مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا والتأكيد على عدم وجود أي دور مستقبلي للمليشيات المسلحة". Advertisements

وفي سياق متصل، يلتقي وزيرا خارجية ودفاع روسيا سيرجي لافروف وسيرجي شويجو، نظيريهما التركيين مولود تشاووش أوغلو وخلوصي أكار، في موسكو اليوم، لبحث تسوية الأزمة الليبية والوضع في سوريا والشرق الأوسط على خلفية تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

وكانت وكالة انترفاكس الروسية، نقلت عن مسئول روسى، أن المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى الليبى و رئيس ما يسمى بحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، يزوران موسكو اليوم الاثنين، وقد يوقعان على اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا .

ونقلت الوكالة عن ليف دينجوف رئيس مجموعة الاتصال الروسية بشأن ليبيا، قوله إن خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطنى الليبي) وفائز السراج رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطنى، سيلتقيان لبحث "إمكانية التوقيع على هدنة وتفاصيل مثل هذه الوثيقة".