شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية أوكرانيا: تصريح إيران أن الطائرة المنكوبة حلقت قرب موقع عسكرى "سخيف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وزير الخارجية الأوكراني، فاديم بريستيكو، عن اجتماع فى العاصمة البريطانية لندن فى 16 يناير الجارى لمناقشة قضية الطائرة الأوكرانية المنكوبة، مؤكدا أن المؤتمر سيبحث اتخاذ إجراءات قانونية ضد إيران وقضية التعويضات لذوي الضحايا، وانتقد الوزير الأوكرانى التصريحات الإيرانية التى زعمت بأن الطائرة حلقت فوق موقع عسكرى حساس، قائلا: "تصريح إيران بأن الطائرة المنكوبة حلقت قرب موقع عسكرى حساس "سخيف".

وقال وزير الخارجية الأوكرانى فى تصريحات نقلتها شبكة سكاى نيوز الإخبارية اليوم الاثنين، إيران تعهدت بتسليم الصندوقين الأسودين لكييف.

وكان مسئول إيراني قال لبي بي سي إن هناك وثائق تثبت أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت كانت تواجه مشكلة ميكانيكية قبل الإقلاع ولم تحصل على إذن بالطيران، لكن مسئولي شركة الطيران الأوكرانية تجاهلوا هذه الاعتراضات ، مضيفا أنه يشعر بالحيرة من تحذير وزارة الخارجية البريطانية الجديد من السفر إلى إيران.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، إن النظرية القائلة إن الطائرة الأوكرانية في إيران قد أسقطها صاروخ "لم يتم استبعادها ولكن لم يتم تأكيدها حتى اليوم". ، وأضاف أنه سيناقش مجريات التحقيق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في وقت لاحق الجمعة.

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ودعا زيلينسكي الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا إلى مشاركة المعلومات والأدلة التي لديهم مع اللجنة التي تحقق في أسباب تحطم الطائرة.

وقال رئيس اللجنة الإيرانية التي تحقق في الحادث، حسن رضايفار، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الجمعة، إن مسجل بيانات الطائرة (أف دي أر) "تعرض لأضرار جسيمة" لكن وحدة الذاكرة الخاصة به وجهاز تسجيل الصوت "لا يزالا سليمين على الأغلب".

وأضاف رضايفار أن خبراء من 3 شركات طيران إيرانية، شركة الخطوط الجوية أسيمان وشركة طيران قشم و وشركة طيران ماهان، سيساعدون في فحص الصندوق الأسود.