شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح كسر ماسورة مياه فى جنوب الجيزة ورفع كفاءة 3 شوارع بالعمرانية والبدرشين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفذت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة، حملات لرفع كفاءة الشوارع بعدة مناطق، حيث نفذت أجهزة مركز ومدينة البدرشين، أعمال رفع الأتربة بطريق مصر أسيوط السريع وأيضا من على الجزيرة الوسطى بالوحدة المحلية بالمرازيق، برئاسة اللواء محمد بهلول.

ونفذت أجهزة حى العمرانية، برئاسة محمد نور الدين، أعمال توسعه شارع الشعب ورفع مخلفات التوسعة، وذلك فى إطار خطة محافظة الجيزة نحو رفع كفاءه شوارع حى العمرانية، كما تم البدء فى أعمال الرصف بشارع ترعه الزمر بدءا من شارع مستشفي الصدر حتي شارع العدوى سليم.

ونفذت أجهزة مركز ومدينة أوسيم برئاسة اللواء أيمن السعيد ، أعمال تجريد للشوارع الرئيسية بمعدات مديرية الطرق بالجيزة وهى شارع المدينة المنورة، وشارع المسابك، وشارع الحرية، وطريق ترعة الزمر ، ضمن خطة المركز للارتقاء بمستوى النظافة والتجميل بقطاع بشتيل .

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وبناء على تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتوجيهات اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر بمتابعة اعمال النظافة والارتقاء بمستوى اللائق بالوحدة المحلية بالجلاتمة بأعمال رفع القمامة من على طريق الكورنيش بالجلاتمة، وتجريد وكنس للطريق من بوابة المركز والمدينة حتى مزلقان السكة الحديد بالحسانين، كما قامت الوحدة المحلية بأبو غالب بأعمال رفع القمامة من القطا بأبو غالب، وتقليم النخل داخل الوحدة البيطرية، كما نفذت الوحدة المحلية بالمنصورية برفع القمامة من امام محطة المنصورية ، ونفذت الوحدة المحلية ببرقاش أعمال رفع القمامة من منطقة محطة المياه بمنشأة رضوان.

وتابع تيسير عبد الفتاح رئيس حى جنوب الجيزة، بالتنسيق مع إدارة المرافق بالحى أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه بشارع الدكتور محمد صبحى، المتفرع من شارع النيل أمام السفارة الكويتية، حفاظا على المياه و ارضاء المواطنين، حيث انتهت أعمال الإصلاح وتم إعادة الخدمة.