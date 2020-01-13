شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الكاثوليك يستقبل وفدا فرنسيًا يزور مسار العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك الكاثوليك، اليوم، وفدا من فرنسا يسعى لزيارة مسار العائلة المقدسة فى مصر، وقال البطريرك إن شعب مصر أكثر الشعوب بساطة وطيبة وكرم و فكاهة، وفتح باب المناقشة و الحوار فى تاريخ الكنيسة الكاثوليكية بمصر وايبارشياتها، وايضا عن المنظمات الكاثوليكية العاملة في المجتمع والطوائف الكاثوليكية بمصر ،وقدم البطريرك الدليل العام للكنيسة الكاثوليكية للوفد بينما قدم الوفد ايقونة للبطريرك.

فى سياق آخر، احتفل الانبا كيرلس وليم مطران اسيوط للأقباط الكاثوليك بقداس عيد الميلاد المجيد بسجن اسيوط العمومى حيث ترأس قداساً احتفالياً للسجناء ابتهاجاً بالعيد وسط فرحة عارمة من النزلاء ودعوة من إدارة السجن بإشراف العميد عبد العظيم مأمور السجن وبحضور اللواء تادرس قلدس عضو مجلس النواب، وبمعاونة الاب لوكاس رسمى راعى الاقباط الكاثوليك بأيوتيج ومسئول خدمة يسوع السجين بايبارشية أسيوط فضلاً عن مشاركة لفيف من اعضاء خدمة يسوع السجين بالإيبارشية كانوا قد قاموا بخدمة الالحان بالقداس إلى جانب توزيع الهدايا

والقى نيافة الانبا كيرلس وليم خلال القداس عظة للمصلين قدم فى بدايتها فكرة مبسطة حول الفارق الزمنى فى لاحتفال بعيد الميلاد المجيد يومى 25 ديسمبر و 7 يناير الموافق 29 كيهك، مؤكداً ان الفرح بميلاد يسوع المسيح يتجاوز كل الأزمنة وأن فى تأمل حضور الله بيننا يتحقق المعنى الروحى فى الاحتفال بميلاد الرب .

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وأضاف المطران: أن الاحتفال بعيد ميلاد السيد المسيح يدعونا إلى التأمل فى عطية الله المجانية لنا فقد اراد الله ان يعلن لنا حبه ورحمته وليس مطلوب منا سوى ان نقبل هذا الحب ونشكر الله عليه لأن محبة الله مجانية للجميع، لا يستثنى أحد من رحمته ، الأشرار والصالحين معاً، واختتم الاب المطران العظة بدعوة المصلين إلى عيش المحبة نحو بعضهم البعض والثقة فى عناية الله ورعايته للجميع.



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