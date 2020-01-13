شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق نادى صحى مخالف بالدقى وإيقاب أبنية مخالفة بالهرم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق حى الدقى 2 نادى صحى بدون ترخيص بشارع ابن الوليد، خلال حملة قادها اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى بالتنسيق مع شرطة المرافق، كما ضبط ونش رفع بضائع بدون تصريح من الحى، ونفذ الحى حملة لرفع اشغالات الكافيهات التى تتعدى على الارصفة، بالإضافة إلى استمرار حملات المتابعه الدورية لشارع سليمان جوهر الذى تم تطهيره من الإشغالات والأسواق العشوائية منذ أيام.

وفى السياق نفذ مجلس مدينة الحوامدية حملة لرفع كفاءة شوارع المدينة ، حيث تابع الدكتور اشرف تامر رئيس مدينة الحوامدية أعمال الرصف بشارع جمال عبد الناصر وجارى العمل حتى الانتهاء من باقى الشوارع علي التوالى تحت اشراف مجدى محب، وأحمد قطامش نائبى رئيس المدينة

وتستكمل أجهزة محافظة الجيزة بالتنسيق مع مديرية الزراعة أعمال تجديد سور المديرية وتركيب بلدوره بسور المديريه بشارع محمود سامي البارودى، كما تم استكمال اعمال البناء بسور مديرية الزراعة من جهة شارع الهرم تمهيدا لتطويره.

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وتفيذا لتعليمات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة بسرعة التعامل مع شكاوى الجمهور والعمل على رفعها وجه اللواء خالد عصر رئيس حى الهرم، إدارة شئون البيئة بالحى بعمل معاينه لشكوى تواجد قمامة بشارع على عيد مسجد ابو رميح من كفر الجبل، وتصوير المكان قبل وبعد رفع المخلفات .

كما رفعت أجهزة الحى اشغالات شارع ابو عبيده بن الجراح من شارع فيصل إلى آخره مع شارع على عفت، وأزالت أعمال بناء مخالف بالدور الثالث عشر بعد الميزان والأراضى بعقار بالهرم، وفي القطعة 7ص تم إيقاف الأعمال والتحفظ على حديد تسليح و سحب خشب وايقاف اعمال 231 ومكرر، وايقاف فورى للأعمال المخالفة والتى تضمنت بناء مخالف وتحويل من سكنى لتجارى، بعقارين .