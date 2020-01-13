شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير الأوقاف يفتتح تطوير وحدة القسطرة بمستشفى الدعاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وحدة القسطرة بالمستشفى بعد تطوريها كمرحلة ثالثة من مراحل التطوير التى تستهدف تحديث الأجهزة الطبية من جهة ورفع كفاءة البنية التحتية من جهة، فى تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

من جانبه أكد وزير الأوقاف أن أعمال التطوير تأتى فى إطار حرص وزارة الأوقاف على تقديم خدمة طبية متميزة للعاملين بالأوقاف ودورها فى خدمة المجتمع يأتى التطوير المتتابع لمستشفى الدعاة.

ويصدر أحدث الإصدارات العلمية التثقيفية لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تحت عنوان : دعاة وهدامون، يبرز أوجه المقابلة، بل الضدية بين العلماء الحقيقيين دعاة البناء، وجماعات الفتنة والضلال دعاة الهدم، مبرزا ماذا خسر العالم العربى والإسلامى بظهور جماعات التطرف والإرهاب، وجاء فى مقدمته : شتان بين بين النقيضين : البناء والهدم، وإذا كان ديننا إنما هو دين البناء وعمارة الكون، فإن كل من يأخذك إلى هذا الطريق، طريق البناء، طريق العمل، طريق الإنتاج، طريق الإتقان، طريق الحفاظ على المنشآت العامة والخاصة إنما يأخذك إلى طريق الإسلام، إلى طريق الوطنية، إلى طريق الحضارة والرقى، إلى خير المجتمع وخير الإنسانية، ومن يحاول أن يجرك إلى طريق آخر عكس هذا الاتجاه، إنما يأخذك إلى طريق الهلاك فى الدنيا والآخرة.

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