شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: إصلاح كسر ماسورة مياه بالزاوية الحمراء صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشرف اللواء هشام عصمت، رئيس حى الزاوية الحمراء على أعمال شفط المياه وإصلاح كسر ماسورة مياه للشرب بشارع العاشر من رمضان، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة التواجد المستمر بالشوارع والميادين لمتابعة ما يستجد.

وفى السياق أشرف رئيس حى الأميرية على أعمال الصرف الصحى وإصلاح ماسورة مياه عكرة بشارع السواح المتقاطع مع شارع بورسعيد، بالتنسيق مع شركتى الصرف الصحى ومياه الشرب بالقاهرة.

وفى سياق آخر أوقفت أجهزة حى مصر الجديدة برئاسة اللواء حسن صفوت، أعمال إنشاء محل مخالف بدون ترخيص وتشميعه بالعقار رقم 24 شارع عمر بن الخطاب - ميدان الاسماعيلية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وفى إطار الجهود لرفع كفاءة شوارع حى شرق مدينة نصر أشرف اللواء مجدى الوصيف، رئيس الحى على حملة شملت، رفع حديد وسلاسل فى مناطق متعددة بحى شرق مدينة نصر من أمام العمارات التي تعوق حركة السير والمرور، رفع الاشغالات أمام عمارات زهراء امتداد شارع حسن الشريف وأمام مقابر مدينة نصر، رفع الاشغالات بشارع نبوى المهندس حى السفارات، رفع الاشغالات بشارع محمد كريم المنطقة السادسة، تم رفع اشغالات احد المقاهى فى عمارة بشارع نبيل عبد الرحمن المنطقة السادسة ، رفع الاشغالات بالمنطقة الثانية، إزالة إعلانات مخالفه بشارع أحمد الزمر أمام سنترال 3 ، ومتابعة ورصد اعمال النظافة وأعمال متعهدي الجمع السكني وتجريد الأتربة فى مناطق متفرقة بقطاع الحى.

وواصل حى الموسكى حملاته ضد القمامة والمخلفات، لاستعادة المظهر الحضارى للعاصمة ، حيث أشرف العميد ماجد احمد رئيس حي الموسكي علي رفع اطنان من القمامة والمخلفات بقطعه الارض 17 درب رياش بالتنسيق مع مدير فرع هيئه النظافة وتم رفع جميع المخلفات الموجوده بها، والعمل على عدم عودة المخلفات مرة اخرى.