شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: لن نتردد فى تقديم كل سبل الدعم اللازمة للارتقاء بالمنظومة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، وقال فضيلة الإمام الأكبر إنَّ الأزهر لن يتردد فى تقديم كل سبل الدعم اللازمة للارتقاء بالمنظومة الصحية، وتخفيف العبء عن كاهل المرضى بجميع المحافظات، والارتقاء بمستوى شباب الأطباء، مطالبًا بأن يكون لمستشفيات وأطباء الأزهر نصيب من خطط التطوير التى تشهدها الوزارة.

وأشاد فضيلة الإمام الأكبر بما يراه من فكر جديد بوزارة الصحة، مؤكدا أن الإدارة المحترفة للقطاع الصحى، والقطاعات الخدمية الأخرى، هي الحل للارتقاء بالقطاعات الخدمية التى تمس حياة أغلب المواطنين.

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من جهتها، وجهت وزيرة الصحة الشكر لفضيلة الإمام الأكبر على دعمه الكبير لوزارة الصحة والمبادرات التى تقوم بها، مؤكدة أنَّ الأولوية فى المرحلة القادمة لتعليم وتدريب الأطباء فى كبريات الجامعات العالمية وتطوير برامج الزمالة، لتخريج كوادر طبية عالية الكفاءة، بما يعود بالنفع على المنظومة الصحية ككل.

وأضافت الدكتورة هالة زايد أن وزارة الصحة، قد نجحت بالتعاون مع الأزهر ممثلا في بيت الزكاة، في علاج أكثر من 350 ألف حالة حرجة خلال عام ونصف، شملت إجراء العديد من العمليات الكبرى كالقلب المفتوح وزراعة الكبد وغيرها، مؤكدة أن الوزارة تعمل على المتابعة الدورية لتلك الحالات، للتأكد من تعافيها التام.