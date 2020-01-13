شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: توجيهات رئاسية بضرورة إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير كافة الامكانيات المطلوبة لإنتاج الامصال واللقاحات البيطرية فى مصر باعتبارها ركن أساسى فى الثروة الحيوانية والداجنة وأيضا لتقليل الاستيراد من الخارج وتوفير النقد الأجنبى.

وأشاد وزير الزراعة، خلال زيارته لمعهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية بجميع العاملين بمعهد الامصال واللقاحات البيطرية ، لجهودهم المتميزة في إنتاج الامصال واللقاحات المطلوبة للثروة الحيوانية وطالبهم ببذل المزيد من اجل انتاج اللقاحات والامصال للثروة الداجنة والتي نستوردها من الخارج بأكثر من 90% مشيرا الى أن مصر حاليا في سبيلها تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن مع وجود فائض للتصدير خاصة وأن هناك مشروعات عملاقة يتم تشييدها حاليا في المجال الاستثمار الداجنى.

وأضاف" القصير" أنه يبني على جهود وإنجازات وزراء الزراعة السابقين وطالب بالعمل بروح الفريق والتكامل بين المعاهد والقطاعات المتناظرة والتفكير خارج الصندوق من أجل تحقيق معدلات إنجاز أكبر وقال لدينا طاقات هائلة نستطيع من خلالها زيادة قدرتنا الإنتاجية من الامصال واللقاحات البيطرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي مع تصدير الفائض للخارج خاصة وأن لدينا سوق كبير في الدول الإفريقية الشقيقة.

من ناحيته تناول الدكتور محمد سعد مدير معهد بحوث الامصال واللقاحات البيطرية الدور الهام الذي يقوم به المعهد في حماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض وقال إن المعهد أنشئ عام 1903 بغرض إنتاج المستحضرات الحيية من لقاحات وامصال وكذلك إجراء البحوث التطبيقية المرتبطة بهذه المستحضرات

وأيضا إجراء الأبحاث اللازمة لتطوير وتحديث المستحضرات الحيوية البيطرية للحصول على مستحضرات ذات كفاءة مناعية وجودة عالية وتحقيق الإكتفاء الذاتى من اللقاحات والأمصال والمواد المشخصة من المعزولات المحلية المختلفة لوقاية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض المتوطنة والأمراض الوافدة والأمراض المشتركة وكذلك الإشتراك فى البرنامج القومى للقوافل العلاجية للمساهمة فى برامج التحصين وتقديم خدمة تتبع المستوى المناعى بالمزارع التى تم تحصينها بلقاحات المعهد وعمل بصمة وراثية وبنك عترات لجميع العترات المستخدمة فى تحضير مستحضرات المعهد.

وأضاف "سعد "، أن رؤية المعهد هي تطوير وتحديث الأقسام البحثية وإمدادها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة للحصول على منتج عالى الجودة طبقاَ للبروتوكولات العلمية العالمية وللوفاء بإحتياجات البلاد من المستحضرات الحيوية البيطرية وكذلك التصدير إلى الدول المختلفة.

وأشار مدير المعهد إلى الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية ومنها :

- القضاء على مرض الطاعون البقرى ومرض طاعون الخيل ، إنتاج لقاحات للسيطرة على مرض الحمى القلاعية ، مرض حمى الوادى المتصدع ، مرض الجلد العقدى ، مرض الحمى الثلاثة أيام ، مرض النزف الفيروسى فى الأرانب ، طاعون المجترات الصغيرة ، مرض جدرى الجمال بمجرد ظهور وباء لهذه الأمراض، السيطرة على مرض الكوليرا فى الدواجن ومرض الكوريزا فى الدواجن ، إنتاج لقاحات للسيطرة على أنفلونزا الطيور.

- تطوير وتحديث أقسام المعهد من خلال خطة طموحة شملت الأجهزة والمبانى بمستوى الآمان الحيوى الثالث ( لقاح الحمى القلاعية ولقاح أنفلونزا الطيور ) ، رافق الوزير خلال الزيارة د محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور هاني حسن مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية وقيادات معهد الامصال واللقاحات البيطرية.

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السيد القصير وزير الزراعة بمعهد الامصال واللقاحات (1)



السيد القصير وزير الزراعة بمعهد الامصال واللقاحات (2)



السيد القصير وزير الزراعة بمعهد الامصال واللقاحات (3)



السيد القصير وزير الزراعة بمعهد الامصال واللقاحات (4)



السيد القصير وزير الزراعة بمعهد الامصال واللقاحات (5)



