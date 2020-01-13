شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تعيد نشر فتوى حكم صيد الأسماك بالصعق الكهربائى.. وتؤكد: "حرام شرعا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعادت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، نشر إجابة لسؤال قالت إنه من بين فتاوى دار الإفتاء المصرية ، حيث جاء نصه : "ما حكم صيد الأسماك بالكهرباء؟ "، وقالت فى إجابتها : "عملية صيد الأسماك والأحياء المائية بطريقة الصعق الكهربائي حرام شرعًا، سواء أكان التيار المستخدم قويًّا أم ضعيفًا؛ لِمَا فيها من إيلام الأحياء المائية وتعذيبها.

وتابعت دار الإفتاء المصرية : "وهذا يتنافى مع مقصود الشريعة الإسلامية في إحسان عملية تذكية الحيوان؛ حيث قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» (رواه مسلم) .. والله سبحانه وتعالى أعلم".

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وتنشر دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بشكل دورى إجابة على فتاوى كثيرة ترد عليها ، سواء مكتوبة أو من خلال مقطع فيديو تنشره عبر الصفحة أيضا.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد أجابت عن سؤال نصه :" هل يجوز قتل القطط المؤذية؟" ، حيث قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية : "القتل إجراء مؤخر جدًا، فلو مثلا هناك قطة تهاجمنا تعتدى علينا أو أى حيوان ما، نتصل بالجهات المختصة بمكافحة الحيوانات الضالة، أو نحاول وضعها فى شوال مثلا ونسربها بعيدا عن المنطقة"، مضيفا : "إذا كانت هناك صعوبة فى السيطرة على هذا الحيوان ولا توجد أى وسيلة لردعه إلا القتل، إذن يتم قتله بشكل رحيم بلا تمثيل ولا إيلام"، فيما أكد الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال آخر حول تعقيم القط المؤذى، أنه يجوز تعقيم القطط فى حال كان ذلك لمصلحة طبية للقط يقرها الطبيب، قائلا :" فى حالة كان مالك القط يريد تعقيمه لأسباب أخرى لا تتعلق بالضرورة الطبية للقط فهذا لا يجوز".