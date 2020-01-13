شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: استخراج 900 ألف شهادة صحية من مراكز فحوص المشتغلين بالأغذية للعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان: إنه تم استخراج 900 ألف شهادة صحية من مراكز فحوص المشتغلين بالأغذية للعاملين فى تداول الأغذية، للتأكد من خلوهم من الأمراض المنتقلة عن طريق الغذاء وقال قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة: إنه جارى شهادات الإشراف الصحى والخاصة برسائل الأغذية التى يتم تصديرها إلى البلاد للتأكد من سلامتها . وأضاف قطاع الطب الوقائى أنه يتم شن حملات رقابية على جميع المنشآت الغذائية على مستوى الجمهورية، وذلك للتأكد من سلامة الغذاء وأضاف القطاع، أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أى مخالفات يتم رصدها حفاظا على الصحة العامة للمواطنين. Advertisements

وكانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حصول 6.8 مليون مواطناً وتلميذاً بـ20 محافظة من محافظات الجمهورية على عقار "البرازيكوانتيل" للوقاية من البلهارسيا، وذلك خلال العام الماضى 2019، يأتى ذلك ضمن خطة الوزارة للقضاء على البلهارسيا بنهاية عام 2022.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، إلى إعطاء 12.7 مليون طالب بالمرحلة الابتدائية عقار"الميندازول" ضد الديدان المعوية، موضحاً أن تلك الحملات تسهم فى تقليل وخفض نسب إصابة الأطفال بالديدان المعوية، للوصول إلى اختفاء الأنيميا بين الأطفال المصريين، وتعزيز الصحة العامة لهم.

وقال مجاهد، إنه نظراً لما حققته مصر من إنجاز فى مجال القضاء على البلهارسيا فقد تم فحص 2 مليون و673 آلفاً و326 مجرى مائى، حيث تم علاج وتطهير 11 ألفًا و533 منها من القواقع، لافتًا إلى تدريب 625 متدرباً، على أعمال مكافحة القواقع على مستوى الجمهورية.