صور.. درع الإذاعة والتليفزيون لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الدكتور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون درع الإذاعة والتليفزيون لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليوم الاثنين، تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية المخلصة، وتم منح الوزير الدرع تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية والمجتمعية ، ونشر الفكر الوسطي المستنير ومحاربة الفكر المتطرف وذلك بمناسبة إلقاء الوزبر محاضرة هامة عن دور الإعلام في مواجهة التطرف خلال الدورة التدريبية التي يعقدها المعهد لنخبة من المتدربين ، وبحضور عدد كبير من كبار الإعلاميين ، وقيادات الهيئة الوطنية للإعلام في مقدمتهم إسماعيل الششتاوي وكيل أول الهيئة الوطنية للإعلام ، ومحمد نوار رئيس قطاع الإذاعة ، واللواء خالد الدكروري رئيس قطاع الأمن بالهيئة الوطنية للإعلام.

Advertisements ويصدر أحدث الإصدارات العلمية التثقيفية لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تحت عنوان : دعاة وهدامون، يبرز أوجه المقابلة، بل الضدية بين العلماء الحقيقيين دعاة البناء، وجماعات الفتنة والضلال دعاة الهدم، مبرزا ماذا خسر العالم العربى والإسلامى بظهور جماعات التطرف والإرهاب، وجاء فى مقدمته : شتان بين بين النقيضين : البناء والهدم، وإذا كان ديننا إنما هو دين البناء وعمارة الكون، فإن كل من يأخذك إلى هذا الطريق، طريق البناء، طريق العمل، طريق الإنتاج، طريق الإتقان، طريق الحفاظ على المنشآت العامة والخاصة إنما يأخذك إلى طريق الإسلام، إلى طريق الوطنية، إلى طريق الحضارة والرقى، إلى خير المجتمع وخير الإنسانية، ومن يحاول أن يجرك إلى طريق آخر عكس هذا الاتجاه، إنما يأخذك إلى طريق الهلاك فى الدنيا والآخرة.

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