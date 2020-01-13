قوى النواب توصي بتفعيل التدريب التحويلي للعاملين بالدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالى المراغي، رئيس اللجنة، الحكومة بتفعيل التدريب التحويلي للعاملين بالدولة حتى يتم الاستعانة بالموظفين في الجهاز الإداري للدولة، لسد العجز في العمالة فى بعض الجهات والمصالح الحكومية، خاصة أن هناك جهات يكون فيها فائض في العمالة، وجهات أخرى لديها عجز، وفي حالة نقل وندب عاملين من الجهات التي لديها فائض في الجهات التي تعاني من العجز، سيساعد ذلك في حل هذه الإشكالية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة طلب إحاطة من النائبة مرفت موسى الشرقاوي بشأن نقل وحدة الشئون الاجتماعية بقرية ديروط أم نخلة مركز ملوى محافظة المنيا إلى قرية سيف النصر، وطلب إحاطة من النائب رائف تمراز بشأن إنشاء مكتب للتأمينات الاجتماعية بمدينة صان الحجر بالشرقية، وطلب إحاطة من سعيد طعيمة بشأن عدم صرف صندوق الرعاية الاجتماعية لموظفي التأمينات الاجتماعية المحالين لسن التقاعد من مايو 2015 وحتى تاريخه.

كما أوصت لجنة القوى العاملة بضرورة رفع الحظر عن الإجراءات الخاصة بندب الموظفين من جهة إلى أخرى في الجهات الحكومية، وإزالة العقبات أمام عملية الندب، والإسراع فى تفعيل نظام التدريب التحويلي، ليتم تدريب العاملين على نوعية الأعمال التي تعاني من العجز.

في سياق آخر، طالب النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، اللجنة بتحديد جلسة لعرض ومناقشة مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لتطلع اللجنة عليها والتأكد من عدم وجود أي تعارض بين مواد اللائحة ونصوص القانون.