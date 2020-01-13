البرلمان يوافق على عدد من القرارات الجمهورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال الجلسة العامة، اليوم الاثنين، على إحالة عدد من القرارات الجمهورية التى ناقشتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس إلى اللجان النوعية المختصة.

وجاءت القرارت كالتالي:

قرار رقم 660 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار في مصر (تايب) والموقع في القاهرة بتاريخ 4/8/2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والعلاقات الخارجية.

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قرار رقم 661 لسنة 2019 اتفاقية قرض ائتمان المشترى بشروط تفضيلية لمشروع سكك حديد العاشر من رمضان، مصر بين الحكومة "وتمثلها وزارة النقل" بصفتها المقترض وبنك الاستيراد والتصدير الصيني بصفته المقرض بمبلغ 461 مليون دولار أمريكي، والموقعة بتاريخ 16/1/2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنة الشئون الاقتضاية والخطة والموزانة.

قرار رقم 662 لسنة 2019 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير رقم 663 بشأن الزيادة العامة في رأس المال المصرح به للبنك، ورقم664 بشأن الزيادة الاختيارية في رأس المال المصرح به للبنك والصادرين بتاريخ 1/10/2018 وعلى أداتي اكتتاب الجمهورية في الأسهم المخصصة لها في هاتين الزيادتي إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

قرار رقم 663 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومتي مصر ولاتفيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والموقعة في مدينة ريجا بتاريخ 17/10/2019 إلى لجنة مشتركة من لجنة العلاقات الخارجية ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.​