أمين "البحوث الإسلامية": نتعاون مع مؤسسات الدولة لبناء جيل يعي قيمة الوطن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر الشريف على مر تاريخه يحمل رسالة لشعوب العالم ويعمل دائما على ترسيخها، وتقوم على نشر قيم السلام والتعايش المشترك والحوار بين الجميع.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر النصف السنوي لمنطقة وعظ جنوب سيناء، الاثنين، أن رسالة الأزهر تقوم على التكاتف مع الجميع سواء على المستوى المحلي أم الدولي، فيما يتعلق برسالته العالمية من أجل تعزيز العلاقة بين الشعوب، والعمل على تجفيف منابع الأفكار المتطرفة التي تسعى دائما إلى التخريب والتدمير، ومحاصرتها للقضاء عليها.

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وأضاف أن مجمع البحوث الإسلامية الذي تنبثق رسالته من رسالة الأزهر الشريف تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لا يقتصر على الدور الدعوي فقط، وإنما يتعدى إلى دور التجديد والبناء للأفراد والمجتمعات، من خلال حملاته التوعوية المستمرة التي ينتشر من خلالها وعاظه وواعظاته في كل ربوع مصر، للالتحام المباشر مع المواطنين بمختلف فئاتهم، وبالتكامل مع جميع مؤسسات الدولة من أجل البناء والتنمية والحفاظ على وطننا من محاولات النيل منه.

وأوصى، المنظمات والمؤسسات كافة ًعلى مستوى المحافظة بضرورة تكثيف العمل المشترك للتوعية بمختلف القضايا والمشكلات المجتمعية المعاصرة، والعمل على حلها، وذلك من خلال عقد الندوات، وورش العمل في المدارس والمعاهد والجامعات، وتثقيف الشباب بما يدعم جانب الوعي لديهم ويحعلهم قارين على التفريق بين الحق والضلال وتحمل المسئولية المجتمعية والوطنية في قيام الجميع بدوره أيا كان موقعه.

وثمن جهود محافظة جنوب سيناء، لدعمهم وتعاونهم المشترك لتفعيل خطط التوعية مع المؤسسات الدينية بالمحافظة، موجها الشكر لوكلاء الوزارات الذين شاركوا في هذا المحفل العلمي، ومؤكدا على أننا نعمل في إطار واحد ولأجل تحقيق هدف واحد.