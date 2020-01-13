تأجيل محاكمة 8 متهمين بخطف "طفل الشروق" لـ13 أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 8 متهمين بـ"خطف طفل الشروق" لجلسة 13 أبريل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد فرج السعدني، وحسام الدين فتحي، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدي شكري.

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كانت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، حددت الدائرة 20 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، لنظر القضية بعد أن أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة الجنائية، وأسندت إليهم اتهامات بارتكاب جرائم الخطف واحتجاز طفل من دون وجه حق وحيازة أسلحة نارية.

تعود أحداث القضية عندما توجه جد الطفل "سامي هشام فايز" إلى قسم شرطة الشروق للإبلاغ عن اختطاف مجهولين حفيده 7 سنوات، من أمام مسكنه، من خلال رؤيتهم بكاميرات المراقبة الموضوعة أمام الفيلا بالحي الثالث باستخدام سيارة ملاكي، وأجرى الخاطفون اتصالات هاتفية لأسرة الطفل طلبوا خلالها فدية لمبلغ مالي قدره 100 ألف دولار نظير إطلاق سراحه.

وكانت الأجهزة الأمنية نجحت في تحديد وضبط مرتكبي واقعة اختطاف طفل من مدينة الشروق وإعادة الطفل سالمًا لأسرته.