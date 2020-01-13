محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنح الدقي، اليوم الاثنين، بمعاقبة مجدي عبدالغني، عضو مجلس اتحاد الكرة الأسبق، وآخرين، بالحبس سنة غيابيًا، وكفالة 2000 جنيه، لإيقاف تنفيذ الحكم، وتغريمه 100 ألف جنيه لامتناعه عن تسليم الميراث لأقاربه.
كانت عائلة مجدي عبدالغني أقامت دعوى قضائية مباشرة ضده، لامتناعه عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم وحرمانهم منها، وهي عبارة عن محطة بنزين بالوراق.
كانت هذه تفاصيل خبر في قضية ميراث أقاربه.. الجنح تقضي بحبس مجدي عبدالغني سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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