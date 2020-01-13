خطفوا مواطن مقابل فدية.. تأجيل محاكمة تشكيل عصابي لـ 15 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، الاثنين، نظر محاكمة تشكيل عصابي مكون من 8 أشخاص، متهم بسرقة مواطن بالإكراه بالقاهرة الجديدة، لجلسة 15 يناير؛ لمرافعة الدفاع.

المتهمون هم: "سعود ع.، وغازي ا.، ومحمد إ.، وخالد ع.، وخالد أ.، وفريج ع.، ويوسف ف.، وسالم س.".

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين قاموا بسرقة المالي للمجني عليه "نبيل يوسف"، بالطريق العام بالإكراه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول والرابع قاما بإشهار الأسلحة النارية في وجهه، وأطلقا عيارين في الهواء وتمكنا من تلك الوسيلة في شل مقاومته وإحداث إصابته، وقاموا باحتجازه؛ لمطالبة أهليته بمبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.