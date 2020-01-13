مصر | المؤبد والغرامة بالدولار لموظفة خدمة كبار العملاء بأحد البنوك

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة موظفة بخدمة كبار العملاء، بأحد البنوك الكبرى، بالسجن المؤبد، وإلزامها برد مبلغ وقدره 18 مليونا و698 ألفا و315 جنيه مصري، و197 ألفا و585 دولارا، وتغريمها ما يعادل هذا المبلغ، وإلزامها بالمصاريف الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين عماد عيسى الخولي، وعلي إبراهيم عمارة، وحسين نظمي، وأمانة سر عادل الشيخ ووليد عبد الجواد.

وكشف قرار الإحالة الصادر عن نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، قيام المتهمة "إيمان. ا"، موظفة بخدمة كبار العملاء بأحد البنوك الكبرى، بصفتها موظفة عامة "مسئولة خدمة كبار العملاء بأحد البنوك الكبرى الخاضع للرقابة والإشراف المالي للبنك المركزي المصري"، بالاستيلاء بغير حق، على أموال خاصة، تحت يد جهة عامة.