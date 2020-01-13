مصر | المؤبد والغرامة بالدولار لموظفة خدمة كبار العملاء بأحد البنوك

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وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، وعضوية المستشارين عماد عيسى الخولي، وعلي إبراهيم عمارة، وحسين نظمي، وأمانة سر عادل الشيخ ووليد عبد الجواد.
وكشف قرار الإحالة الصادر عن نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار علي الهواري، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، قيام المتهمة "إيمان. ا"، موظفة بخدمة كبار العملاء بأحد البنوك الكبرى، بصفتها موظفة عامة "مسئولة خدمة كبار العملاء بأحد البنوك الكبرى الخاضع للرقابة والإشراف المالي للبنك المركزي المصري"، بالاستيلاء بغير حق، على أموال خاصة، تحت يد جهة عامة.
وارتبطت هذه الجريمة، بجريمة التزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة التي تساهم الدولة في مالها، بأنها في الزمان ذاته والمكان سابق الذكر، اشتركت بطريقي الاتفاق والمساعدة وآخر مجهول، في تزوير توقيعات العميل محمد حلمي ، صاحب الحق في التعامل على الحساب، في 57 عملية سحب نقدي، خصما على هذا الحساب، وفي 241 طلب إصدار شيك مصرفي، لخصم قيمتها من هذا الحساب و8 شيكات عادية وفي 36 طلب تسييل وديعة، لإضافة قيمتها للحساب وفي كارت نموذج توقيع العميل، وذلك بأن اتفقت مع المجهول على تزوير تلك المحررات وساعدته بان أمدته بتلك المحررات، ليقوم المجهول بتزوير توقيعات صاحب الحق في التعامل على الحساب.