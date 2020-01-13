مصر | تأجيل محاكمة متهمين بقتل مواطن ومقاومة السلطات لـ8 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل محاكمة متهمين بقتل مواطن ومقاومة السلطات لـ8 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة متهمين بقتل مواطن ومقاومة السلطات، وتزوير محررات رسمية بالنزهة، لجلسة 8 فبراير المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار حامد حسنين، وعضوية المستشارين جمال إبراهيم عليوة وعبد الجليل مفتاح، ودكتور محمود عبد المنعم القرموطي، وأمانة سر هشام حافظ عبد الله.

وأسندت النيابة للمتهمين "هشام خليل"، تاجر ملابس، و"محمد أحمد"، عامل، تهمة قتل المجني عليه "حامد موسى" عمدًا، بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأن أطلق المتهم الأول عيار ناري صوب المجني عليه، فأحدث به الإصابات التي أدت لوفاته.

وكما أسندت النيابة للمتهمين، استعمال القوة والعنف ضد موظف عمومي "أمين شرطة"، بأن أشهرا في وجهه سلاحًا ناريًا "مسدس"، وأطلق عدة أعيرة نارية من السلاح المذكور، لمنعه عن وظيفته وهي ضبطه، في واقعة سرقة المجني عليه "محمد السيد".

واشترك المتهم الأول بطريق الاتفاق والمساعدة، بتزوير محرر رسمي وهو بطاقة منسوب صدورها لوزارة العدل، وكان ذلك بطريق الاصطناع.