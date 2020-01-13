مصر | "لعنة الفراعنة".. مصرع عامل خلال تنقيبه عن الآثار بالجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لعنة الفراعنة".. مصرع عامل خلال تنقيبه عن الآثار بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي عامل مصرعه، إثر تعرضه لصعق كهربائي، حال حفره تنقيبًا عن الآثار أسفل أحد المنازل بمنطقة الواحات البحرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم هيثم سكر رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الواحات، بمصرع عامل صعقًا بالكهرباء، داخل أحد المنازل بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد يحيى زغلول مفتش مباحث الواحات، وبالفحص والمعاينة، تبين أنه حال حفر المتوفى أسفل المنزل محل الواقعة للتنقيب عن الآثار تعرض للصعق الكهربائي لملامسته وصلة كهرباء مركب بها لمبة لمساعدته في الرؤية.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.