مصر | بالأسماء.. تأجيل محاكمة 8 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه في التجمع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. تأجيل محاكمة 8 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه في التجمع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، تأجيل محاكمة 8 متهمين بسرقة مواطن بالإكراه بالتجمع، لجلسة 15 يناير المقبل للمرافعة.

وجاءت أسماء المتهمين كالتالي: "سعود عبدالله، وغازي استيان، ومحمد إبراهيم، وخالد عبدالله، وخالد أبو كياد، وفريج عبدالله، ويوسف فريج، وسالم سويلم".

صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد وأيمن محمد، وياسر عمر وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين وفق أمر الإحالة، أنهم بنطاق دائرة قسم ثاني القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، سرقوا المبلغ المالي للمجني عليه "نبيل يوسف"، وكان ذلك بالطرطق العام بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن قاما المتهم الأول والرابع بإشهار الأسلحة النارية في وجهه، وأطلقا عيارين في الهواء وتمكنا من تلك الوسيلة في شل مقاومته وإحداث إصابته، والاستيلاء على المبلغ المالى الخاص به، كما حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية "بنادق آلية"، مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، وذخائر لتلك السلاح.

Advertisements

وكما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة احتجاز المجني عليه "نبيل يوسف"، دون إذن قانوني أو الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بالقضية، شهادة " نبيل يوسف" المجني عليه، أنه وحال توقفه بالسيارة خاصته فوجىء بتوقف إحدى السيارات أمامه، وترجل منها 3 أشخاص "ملثمين"، حال إحراز 2 منهم لأسلحة نارية، مطلقين عيارين ناريين مما بث الرعب في نفسه، وتمكنوا من تلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على ما بحوزته من مبالغ مالية، وإحداث إصابته، واحتجازه لمطالبة أهليته بمبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.

وتضمنت ملاحظات النيابة، إثبات بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط هو عبارة عن بندقية آلية ماركة "فال" صناعة بلجيكية، وسليمة وصالحة للاستعمال بدون خزنة.