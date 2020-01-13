مصر | الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد حريق شقة العجوزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفع بـ3 سيارات إطفاء لإخماد حريق شقة العجوزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، قبل امتدادها للشقق المجاورة. وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية في منطقة العجوزة،

وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء. وتم فرض كردون أمني، ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة العجوزة، من دون إصابات.