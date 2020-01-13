مصر | ضبط 22 سائقا بتهمة تعاطي المخدرات

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ضبط رجال الإدارة العامة للمرور، 22 سائقا بتهمة تعاطي المخدرات، في أثناء القيادة على الطرق.

وشنت الإدارة العامة للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة، اليوم؛ للكشف عن متعاطي المواد المخدرة، في أثناء القيادة، منعًا لوقوع أي حوادث مرورية، وتم عمل حملات مرورية، خلال 24 ساعة.

وأجرى رجال الإدارة، تحليلا طبيا لـ180 سائقًا، وثبت تعاطي 22 منهم للمواد المخدرة، في أثناء القيادة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وكثفت الإدارة العامة للمرور، من تواجد الخدمات المرورية على الطرق السريعة، وتشديد الحملات على السيارات، لتأمين الرحلات.