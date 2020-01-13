مصر | بالأسماء.. تجديد حبس 30 متهما في "أحداث 20 سبتمبر" بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. تجديد حبس 30 متهما في "أحداث 20 سبتمبر" بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابتا الدخيلة والعامرية الكلية، تجديد حبس 30 متهما 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، المنسوخة من القضية رقم 1338 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًا بـ "أحداث 20 سبتمبر".

وجاءت أسماء المتهمين كالتالي:

1. أحمد حسن سعد حسن

2. عمرو محمد علي حسن علي

3. عمر أحمد أحمد صادق خير الله

4. عبد الرحمن محمد إبراهيم فرج

5. أحمد طه يمني محمود

6. صفوت محمود محرم إبراهيم

7. علي أكرم شاكر صالح

8. خالد عبد الصبور حسن أحمد

9. عصام محمد محمد مبروك سلامة

10. عبد الله محمد أحمد حسانين

11. علي زين محمد الشافعي

12. شريف نجيب حسن عبد ربه زيتون

13. محمود أحمد سعيد أحمد

14. أحمد مصطفى محمود شحاتة إبراهيم

15. محمد أسامة أحمد السيد محمد

16. أشرف أحمد سلامة عوف

17. صبري مرعي فهمي علي

18. محمد رمضان عوض السيد

19. عبد الرحمن السيد عبد الحميد

20. محمد عبد العال الديب

21. مدحت شعبان محمد رضوان

22. عماد شعبان محمد رضوان

23. يسري عبد العزيز عبد الرحمن شعث

24. أشرف محمد علي الخضري

25. محمد علي حسن علي مرسي

26. هاني غريب محمد غريب

27. حسن محمد محروس علي زعير

28. محمود محمد محمود مرسي

29. عبد القادر يحيى محمد عطيه

30. عمرو محمد السيد محمد

ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات بنشر أخبار كاذبة والتظاهر بدون تصريح ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.