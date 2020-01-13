مصر | تجديد حبس صحفي ومحاسب وآخر 45 يوما بـ"خلية الأمل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس صحفي ومحاسب وآخر 45 يوما بـ"خلية الأمل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم، حبس الصحفي هشام فؤاد، والمحاسب علاء عصام، خبير بـ"المنتدى المصري لعلاقات العمل" وأحمد تمام، 45 يومًا، على ذمة القضية، رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم خلية الأمل".

وتضم قائمة المتهمين في القضية، عددا من السياسيين والصحفيين والحقوقيين، بينهم المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، والصحفي حسام مؤنس، والصحفي هشام فؤاد، وحسن بربري، مدير منتدى علاقات العمل.

وكان النائب العام السابق، المستشار نبيل أحمد صادق، كلف النيابة بفتح التحقيق في القضية رقم 930 لسنة 2019، حصر أمن دولة عليا، بعدما كشفت التحريات الأمنية، عن المخطط العدائي الذي أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارج، يتزعمهم الإخوانيين محمود حسين، وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر، والمحكوم عليه الهارب أيمن نور، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم مملثو القوى السياسية المدنية، تحمل مسمى "خطة الأمل" التي تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.

وخطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج، بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف، وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والقنوات الفضائية التي تبث من الخارج.

