مصر | قاضي "حادث محطة مصر" للدفاع : ربنا يوفقنا للحكم الصواب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قاضي "حادث محطة مصر" للدفاع : ربنا يوفقنا للحكم الصواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمعت محكمة شمال القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بالعباسية، إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 14 متهمًا في حادث قطار محطة مصر، والذي تسبب في وفاة 31 مواطنًا وإصابة 17 آخرين نتيجة إهمالهم وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظيفتهم بمخالفة دليل أعمال المناورة ولائحة سلامة التشغيل الصادرة عن جهة عملهم وتزوير التوقيع في دفتر حضور وانصراف عمال وملاحظي المناورة.

واستمعت المحكمة، إلى مرافعة الدفاع عن المتهم عاطف نصر، الذي أكد أنه فني لحام، وأن توقيعه محل زميله هو الإجراء المعروف بينهما، وشدد على أنه موظف حكومي ينفذ أمر رؤسائه.

والتمس الدفاع، البراءة للمتهم، مشيرا لكونه عائل لأطفال، ليرد القاضي بالقول: "ربنا يوفقنا للحكم الصواب"، ليُردد المتهمون: "آمين"، ومعهم جزء من الحاضرين في الجلسة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار الدكتور جابر المراغي وعضوية المستشارين محمد عزت وسالم عبد العليم وأمانة سر أحمد رضا.

