مصر | ضبط سيدة و3 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة في أسيوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سيدة و3 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة في أسيوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مرتكبي واقعة انتحال صفة رجال شرطة وسرقة أحد المواطنين بأسيوط.

وتبلغ لقسم شرطة أول أسيوط من أحد الأشخاص سائق "يعمل بإحدى الدول العربية" مقيم بدائرة القسم، أنه أثناء تواجده بمسكنه، وبرفقته سيدة "تعمل طرفه" مقيمة بدائرة القسم فوجئ بقيام ثلاثة أشخاص بالطرق على باب مسكنه، وانتحال صفة رجال شرطة وتوثيقه بالحبال والاستيلاء على شاشة تلفاز مبلغ مالى هاتف محمول أوراق شخصية، وكذا الاستيلاء على مفاتيح سيارته وسرقتها من أمام المنزل.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة السيدة المذكورة بالاشتراك مع 3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبط ثلاثة منهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأرشدوا عن المسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ ضبط المتهم الهارب.