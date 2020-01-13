أخبار مصر | أمين "البحوث الإسلامية": رسالة الأزهر نشر قيم السلام والتعايش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين "البحوث الإسلامية": رسالة الأزهر نشر قيم السلام والتعايش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدكتور نظير عياد،

قالالأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن الأزهر الشريف على مر تاريخه، يحمل رسالة لشعوب العالم، ويعمل دائما على ترسيخها، تقوم على نشر قيم السلام والتعايش المشترك والحوار بين الجميع.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها اليوم، في أثناء مشاركته بالمؤتمر نصف السنوي، الذي نظمته منطقة وعظ جنوب سيناء، لمناقشة دور المنطقة في المشاركة المجتمعية الإيجابية، أن الرسالة تقوم على التكاتف مع الجميع سواء على المستوى المحلي أو الدولي، فيما يتعلق برسالته العالمية من أجل تعزيز العلاقة بين الشعوب، والعمل على تجفيف منابع الأفكار المتطرفة التي تسعى دائما إلى التخريب والتدمير، ومحاصرتها للقضاء عليها.