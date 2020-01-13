أخبار مصر | زي النهاردة.. انعقاد أول قمة عربية بالقاهرة لمواجهة إسرائيل

واستمر المؤتمر لمدة أربعة أيام، وطالب فيه الرئيس جمال عبد الناصر الرؤساء والملوك العرب لبحث التهديدات الإسرائيلية بتحويل مجرى مياه نهر الأردن، كما اجتمع برؤساء أركان حرب الجيوش العربية في القاهرة باستثناء ليبيا يوم الخميس 26 ديسمبر1963 قبل اجتماع القمة العربية، وقد اتفقوا على تكتيك حرب غير عسكرية لتحويل المياه نهر الأردن بحيث لا تستفيد منها إسرائيل، ويعد هذا أحد العوامل التي عجلت لحرب 1967.

وفي 16 يناير في جلسة المؤتمر، ألقي الرئيس عبد الناصر كلمته، قائلا "إن حركة الجيش تحتاج لمال وإن موارد البلاد المطلة على إسرائيل محدودة ولكن لا تنقصها القوة والأفراد وما تحتاجه هو دعم مادي يمد الجيش بطاقته الحيوية وهي السلاح والعتاد والأجهزة المتطورة وتدريب أفراد قادرين وبناء حصون، وبما أن الدول التي أنعم الله عليها بنعمة البترول عدد سكانها قليل أو بعيدة عن جبهة القتال تستطيع أن تساهم بمبالغ مادية لدعم الصمود والمواجهة لهذا العدو الذي تدعمه أمريكا والدول الغربية، فأرجو أن يكون وقع كلامي إلى هذه الدول وهي ثلاثة السعودية والكويت وليبيا، أرجو أن تعرف وتعي خطورة الموقف وتساهم ولو بقليل من ميزانيتها السنوية لدعم المعركة الكبرى التي تخصنا جميعًا ونسمع آراءهم أو وجهة نظرهم".

ومن جانب آخر، ألقى الملك سعود بن عبد العزيز كلمة قصيرة قائلا: "أنا مع الرئيس في تحمل هذه الدول بعض الجهد للمعركة ويكفي أنهم يضحون بالأرواح والمال أقل بكثير من بذل النفس، ومن هذا المكان تعلن المملكة العربية السعودية تخصيص مبلغ 40 مليون دولار دعمًا للمعركة".