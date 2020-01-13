أخبار مصر | الجيزة تعلن أسعار التصالح في مخالفات البناء بأوسيم

وجاء ذلك وفقاً لما حددته اللجنة المشكلة بقرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشأن تحديد قيمة سعر المتر المسطح، للتصالح‪ .‬

وأصدر المحافظ، قراراً بالقيم السعرية لمناطق (مركز ومدينة أوسيم والوحدة المحلية برطس والقرى التابعة لها، والوحدة المحلية بالكوم الأحمر والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالبراجيل والقرى التابعة لها والوحدة المحلية ببشتيل)‪ ‬وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 مترا وبعرض من 9 إلى 12 مترا وبعرض من 6 إلى 9 أمتار وبعرض أقل من 6 أمتار‪.‬

وجاءت أقل قيمة في سعر المتر للتصالح السكني، 55 جنيها، وأعلى قيمة للتصالح في المتر السكني، 150 جنيها، كما جاءت أقل قيمة في سعر المتر، للتصالح الإداري 80 جنيها وأعلى قيمة للتصالح في المتر الإداري 190 جنيها و115 للمتر التجاري في أقل قيمة و300 لأعلى قيمة و70 جنيها للمتر الخدمي، كأقل قيمة، وأعلى قيمة 180 جنيها للمتر الخدمي.‬