أخبار مصر | "حواس وحسني والفقي" في المتحف الكبير: "هدية للإنسانية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "حواس وحسني والفقي" في المتحف الكبير: "هدية للإنسانية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم، الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، والفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، والدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، وصحبهم في جولة بين أرجاء المتحف المصري الكبير.

ورافقهم خلال الجولة، اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، ورؤساء أقسام المتحف المختلفة.

وقال الفنان فاروق حسني: "إنني سعدت اليوم بزيارة المتحف المصري الكبير، هذا الخيال المستحيل الذي أصبح حقيقة، فهذا المتحف هو شاهد على تاريخ الإنسانية، والعمل به يجري على قدمٍ وساق، فكل التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، لما يمنحه من اهتمام خاص لمتابعة العمل اليومي لهذا الصرح الخالد".

ووجه "حسني"، التحية للدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، لما يقوم به من متابعة في تنفيذ هذا الصرح العملاق، وعلى اختياره للمشرف العام على المتحف، اللواء عاطف مفتاح، صاحب الخبرة الكبيرة في تنفيذ الأعمال العملاقة -حسب قوله- والمدرك لمسئولية هذا العمل الضخم.

وتعرف الزائرون الثلاثة ومرافقوهم على البهو العظيم ومحتوياته، وأبرزها تمثال الملك رمسيس الثاني، وعمود مرنبتاح، وكذلك على الدرج العظيم والذي سيعرض 87 قطعة أثرية ضخمة، وتعرفوا على معامل الترميم وتجولوا بين قاعات العرض.