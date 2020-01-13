أخبار مصر | الأزهر يهنئ سلطان عمان الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأزهر يهنئ سلطان عمان الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأعرب الأزهر، عن بالغ تقديره لسلطنة عمان قيادة وحكومة وشعبًا، مشيدًا بالعلاقة الوثيقة التي تجمع بين الأزهر وسلطنة عمان، والتي تعد جزءًا من أواصر الأخوة والمودة، متمنيًا لجلالته التوفيق في استكمال جهود ومسيرة التنمية التي حققها المغفور له -بإذن الله- السلطان قابوس بن سعيد.

هنأ الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب، السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وذلك بمناسبة توليه مقاليد الحكم، سلطانًا لسلطنة عمان الشقيقة.

ودعا الأزهر، المولى-عزّ وجلّ- أن يحفظَ السلطنة وقيادتَها الحكيمة وشعبَها الشقيق، وأن يَمُنَّ عليهم بالمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.