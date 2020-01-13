أخبار مصر | آخرها "قادر ٢٠٢٠".. 3 مناورات للقوات المسلحة خلال يناير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخرها "قادر ٢٠٢٠".. 3 مناورات للقوات المسلحة خلال يناير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت القوات المسلحة، من خلال أفرغها الرئيسية وتشكيلاتها التعبوية، 3 مناورات عسكرية خلال الفترة الأخيرة بداية من شهر يناير حتى اليوم.

وشاركت في تلك المناورات، مختلف الأسلحة القتالية، من قوات برية وجوية ودفاع جوي، إلى جانب قوات حرس الحدود والقوات الخاصة من الصاعقة، ووحدات ٩٩٩ قتال.

وجاء ذلك في إطار خطة التدريب القتالي للقوات المسلحة، والاستعداد الجيد للمهام القتالية.

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القوات البحرية، نفذت المناورة الأولى، عن طريق عملية برمائية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط وذلك باشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر ومجموعتها القتالية والتي شملت مجموعة من ولنشات الصواريخ والغواصات الألمانية ووحدات مكافحة الغواصات وعناصر القوات الخاصة البحرية وتشكيل من طائرات الهليكوبتر الحديثة.



وشهد التدريب، تنفيذ إطلاقات ناجحة من الطوربيدات المضادة للغواصات من خلال الفرقاطات البحرية في إطار قيامها بمهامها القتالية وعملها كستائر حماية قريبة وبعيدة ضد تهديد الغواصات.

وجاءت المناورة الثانية، باسم "قادر ٢٠٢٠"، وشاركت تشكيلات من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي، إلى جانب عناصر القوات الخاصة من الصاعقة والمظلات، في تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية، تتضمن عمليات نقل القوات الي أماكن أخرى واتخاذها مواقعها القتالية على الاتجاهات الاستراتيجية كافة للدولة، وعلى مسرح عمليات ساحلي البحرين الأحمر والمتوسط.

وتضمنت المناورة الثالثة، قيام وحدات المنطقة الشمالية العسكرية، برفع درجات الاستعداد والاصطفاف والتفتيش وتحميل المركبات والمدرعات والتحرك إلى مناطق عملها بالناقلات والسكك الحديدية في إطار خطة الفتح الاستراتيجي.

ومن ناحيتها أجرت القوات المشاركة في التدريب والمناورة، تدريبا مشتركا لتأمين ساحل البحر المتوسط، لصد إبرار بحري معادٍ، بالتنسيق مع القوات البحرية والجوية وقوات حرس الحدود والقوات الخاصة، مع تنفيذ أعمال القيادة والسيطرة من مركز العمليات المتقدم من خلال قاعدة محمد نجيب العسكرية.