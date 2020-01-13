أخبار مصر | مقرها القاهرة الجديدة.. أبرز المعلومات عن وكالة الفضاء الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقرها القاهرة الجديدة.. أبرز المعلومات عن وكالة الفضاء الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، خطة لاستضافة وكالة الفضاء الإفريقية من حيث إنشاء مقر الوكالة بالقاهرة، والتواصل مع الكيانات المعنية بالفضاء في مصر وإفريقيا ووكالات الفضاء المختلفة، وإعداد الكوادر الإفريقية.

وأشار الوزير إلى موافقة المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي على استضافة مصر لوكالة الفضاء الإفريقية، ودفع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الإفريقية، وفقًا لأجندة إفريقيا 2063.

وفي ضوء ذلك نستعرض أهم معلومات عن وكالة الفضاء الإفريقية بالقاهرة، كالتالي:

الفضاء المصرية هي الوكالة المعنية بكافة استخدامات الفضاء التي تتعلق بمجالات الزراعة والاتصالات والتغير المناخي، انطلاقا من الخبرة المصرية في مجال الأقمار الصناعية، وتهدف إلى استحداث نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء، وامتلاك القدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية، وتحسين البيئة والقضاء على تلوث الماء والهواء والتغيرات المناخية والبطالة وتحقيق السلام والأمن بالقارة الإفريقية.

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وسيتم إنشاء الوكالة وسيكون مقرها بالقاهرة الجديدة، وستقام على مساحة 123 فدانا وتشمل: وكالة الفضاء المصرية، ووكالة الفضاء الإفريقية والعديد من المباني مثل أكاديمية الفضاء المصرية، ومركز تصميم وتطوير المركبات الفضائية، ومركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية والذي من المقرر تشغيله مع بداية عام 2021 بتجميع القمر الصناعي مصر سات 2 الذي بدأ تنفيذه بالفعل منذ سبتمبر الماضي كمشروع مشترك بين وكالة الفضاء والإدارة الوطنية الصينية للفضاء بتمويل من الحكومة الصينية.

وتم اختيار مصر للاستضافة تتويجا للجهود العلمية التي قام بها فريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة، وجاء الاختيار وفقا لما أكدته زيارة وفد الاتحاد الإفريقي من خلال توافر كافة الموارد البشرية والمادية اللازمة في محتوى ملف الاستضافة، ورضائهم عن استعداد المؤسسات المصرية.

وجود وكالة الفضاء الأفريقية في مصر، سيجعل مصر ضمن قائمة الدول الكبرى التي تجري بحوثًا للفضاء، وسيعزز العمل الإفريقي المشترك لتطوير علوم الفضاء، ويخدم استراتيجية الدولة بمجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.

الجدير بالذكر فإن وزارة التعليم العالي، ستقوم بوضع برنامج لتقوم كل جامعة بتصنيع قمر صناعي صغير، بالتعاون مع وكالة الفضاء المصرية وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمجلس الأعلى للجامعات، كما سيتم الاستعداد لتنظيم مسابقة القمر الصناعي الكان سات بين مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.(STEM) بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.