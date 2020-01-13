أخبار مصر | بأحدث طائراتها.. مصر للطيران تسير خطا جديدا إلي أيرلندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بأحدث طائراتها.. مصر للطيران تسير خطا جديدا إلي أيرلندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت مصر للطيران الناقل الوطني الرسمي لجمهورية مصر العربية وعضو تحالف ستار العالمي، عن تشغيل خط جديد إلي مدينة دبلن الأيرلندية اعتبارا من شهر يونيه القادم.

وبهذه المناسبة صرح الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه في إطار توجهات وزارة الطيران المدني بتوسعة شبكة الخطوط والوصول إلي أهم النقاط في مختلف قارات العالم من خلال مطار القاهرة المحوري يسعدنا تسيير ٤ رحلات أسبوعيا أيام الثلاثاء، الخميس، السبت، والأحد للربط بين القاهرة ودبلن عاصمة أيرلندا.

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وتابع: باستخدام أحدث الطرازات الجديدة التي ستنضم لأسطول شركتنا الوطنية هذا العام من طراز ايرباص A320NEO المقرر أن تنضم أول طائرة منها مطلع شهر فبراير القادم وتضم ١٤٢ مقعدًا من بينها ١٦ مقعدًا فى درجة رجال الأعمال، و١٢٦ مقعدًا فى الدرجة السياحية.

وقال فينسنت هاريسون المدير الإداري لمطار دبلن: يسعدنا أن نرحب بمصر للطيران فى مطارات أيرلندا، والتي ستضيف شبكة نقل شاملة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار دبلن حيث أن مصر للطيران لديها شبكه خطوط شاملة من مركزها فى القاهرة إلى وجهات أخرى فى أفريقيا والشرق الأوسط وأسيا.

وأضافت: "لذا سنعمل بالتعاون مع مصر للطيران علي تعزيز هذا الخط الجديد، والذي سيكون موضع ترحيب من قبل رجال الأعمال، والسائحين على حد سواء حيث تعد القاهرة أكبر مدن العالم العربي، وتقع على ضفاف النيل، والأهرامات الشهيرة فى الجيزة، وأبو الهول على بعد أميال قليلة من وسط المدينة".