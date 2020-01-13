أخبار مصر | 60 صورة ترصد تفاصيل حفل "الوفاء للأثريين" بالقطاع الإسلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 60 صورة ترصد تفاصيل حفل "الوفاء للأثريين" بالقطاع الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت صباح أمس الأحد احتفالات أعياد الأثريين والتي بدأت بيوم الوفاء للأثريين الذي نظمه قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في قصر بشتاك بشارع المعز لدين الله الفاطمي.

والتقطت كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية، 60 صورة لفاعليات أمس والذي شمل عدد من الفقرات كانت أولها فقرة التنورة الشعبية والتي بدأت من أمام سبيل عبد الرحمن كتخدا في وسط الشارع وسارت في موكب قوامه شيوخ الأثريين ومديري عموم ومفتشي وموظفي قطاع الآثار الإسلامية، في مقدمتهم رئيس القطاع الدكتور جمال مصطفى.

وتوالت فقرات اليوم والتي اشتملت على كلمة لرئيس القطاع تحدث فيها عن أهمية العمل الأثري والتواصل بين الأجيال، حيث أكد أن شيوخ المهنة هم من يمدون الجيل الجديد بالقيم والأخلاقيات والمبادجئ التي تعتبر نبراس ورفعة العمل الأثري وخصيصًا في قطاع هام مثل قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية والذي يرتبط ارتباط وثيق بالشعب المصري بمختلف أطيافه.

وجاءت الفقرة الثانية وهي تكريم الراحلين من رجال الاثار الإسلامية والقبطية واليهودية حيث تم عرض فيديو يعرض سير الراحلين منهم مع وقوف جميع من بالقاعة أثناء عرضه تحية إجلال لمجهوداتهم حسب ما أوضح المنظمين.

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وكانت الفقرة الغنائية للمتألقة كاثرين سمير، والتي أدت مقطوعتين الأولى "فيها حاجة حلوة"، والثانية "مصر يا يامه يا بهية" والتي لاقت إعجاب واستحسان الجميع.

وقام على تنظيم الحفل فريق متطوع عمل من كافة مناطق القطاع، وكان تحت إشراف الدكتور أبو بكر عبد الله منظم الحفل، والدكتور أحمد حسام، ومحمد أبو سريع مدير عام منطقة الجمالية، ومحمد خليل إدارة الوعي الأثري.

وتكون من رحاب عبدالفتاح، وبسمه سليم، ورانيا الشيوي، والدكتور أحمد شعراوي، وأحمد رشدي، وزينب فوزي، وزينب إبراهيم محمد وهند مصطفي ومروه سعيد وعلي عبد السلام، د. محمد المنشاوي ونجوي عبد النبي وحازم جابر والدكتور إبراهيم جبر وإسلام يوسف والدكتور أحمد عبدالله ومحمود عبد الله، ومروة ربيع وهايدي فتحي وليلى عطية.