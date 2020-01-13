أخبار مصر | 'الصحفيين' تعلن عن رحلة عمرة جديدة في شهر رجب (التفاصيل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين' تعلن عن رحلة عمرة جديدة في شهر رجب (التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي، عضو مجلس النقابة، عن فتح باب طلبات الأعضاء لرحلات العمرة في شهر رجب؛ وذلك نظرًا للإقبال الشديد على رحلتي العمرة التي نظمتها اللجنة في شهري يناير وفبراير لهذا العام.

وقالت اللجنة، في بيان لها، اليوم الاثنين، إنها ستبدأ قبول طلبات الزملاء الصحفيين وأسرهم للاشتراك في العمرة الثالثة في شهر رجب "مارس 2020"، على أن تكون الأولوية في الاشتراك للصحفيين وأقاربهم من الدرجة الأولى.

ولفتت النقابة، إلى أنه على من يرغب من الزملاء عليه ملئ استمارة الاشتراك مرفقًا فيها صورة من الكارنيه 2020 وصورة جواز السفر صالح لمدة عام على الأقل بالدور الثالث بمبنى النقابة، وذلك اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 13 يناير الجاري، ولمدة أسبوع، وعند اكتمال العدد سيتم الإعلان عن تفاصيل البرنامج.

وأوضحت النقابة أنه يتاح نظام التقسيط للزملاء الصحفيين أعضاء النقابة فقط، بسداد 50% نقدًا والباقي على 6 أشهر بدون فوائد خصمًا من البدل أو المعاش.