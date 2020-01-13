أخبار مصر | نقل 202 قطعة أثرية إلى المتحف الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقل 202 قطعة أثرية إلى المتحف الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل المتحف المصري الكبير، بميدان الرماية، 202 قطعه أثرية قادمة من المتحف المصري بالتحرير، ومنطقة آثار الهرم، بينهم 30 قطعة خشبية من مركب خوفو الثانية، وذلك وسط إجراءات أمنية من قبل شرطة السياحة والآثار، وشرطة النجدة.

وصرح بذلك اللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة به، وبأنه من المقرر أن تدخل جميع القطع ضمن سيناريو العرض المتحفي في القاعات المختلفة للمتحف، بداية من عصر ما قبل الأسرات، وحتى العصر اليوناني الروماني.

وأشار الدكتور الطيب عباس، مدير عام المتحف للشؤون الأثرية، أن من أهم القطع التي استقبلها المتحف قطع ثالوث من الألباستر للملك تحتمس الأول، وتمثال على شكل أبي الهول لتحتمس الثالث، وآخر لأمنحتب ابن حابو، ورأس تمثال لأمنحتب الثالث من الحجر الجيري الملون يرتدي تاج الحرب بالإضافة إلى مجموعة أخرى متميزة من الآثار الثقيلة.

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ومن ناحيته، قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الشئون التنفيذية للترميم ونقل الآثار بالمتحف، إن جميع القطع خضعت لأعمال التوثيق والترميم، وتم تغليفها بأسلوب علمي حسب طبيعة وحجم كل أثر وخاصة المجموعة الخشبية من مركب خوفو الثانية، والتي تم إدخالهم فور وصولهم إلى مخازن الآثار المجهزة.

ولفت إلى أن عدد القطع الخشبية التي استقبلها المتحف من مركب خوفو الثانية، وصلت إلى 942 قطعة، وقد تم استخراج ١١٦٥ قطعة خشبية حتى الآن من موقعها بالحفرة الموجودة بالقرب من هرم خوفو، وجارٍ العمل على استخراج وترميم ونقل باقي القطع من الحفرة والتي من المتوقع أن يصل عددها إلى ١٢٦٠ قطعة خشبية.

وأورد أنه من المتوقع الانتهاء من رفع جميع القطع الخشبية الموجودة داخل الحفرة، في غضون شهور قليلة، طبقا للجدول الزمني المحدد لأعمال المشروع والذي توليه له وزارة السياحة والآثار، اهتماما، خاصة باعتباره واحدا من أبرز أوجه التعاون بين مصر واليابان، والمقدم بدعم من هيئة التعاون الدولي اليابانية (الجايكا) وجامعة هيجاشي نيبون الدولية اليابانية، برئاسة الدكتور ساكوجي يوشيمورا.